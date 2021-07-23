Інцидент трапився 22 липня на полігоні "Широкий лан" під час заключної частини змагань, коли стрільби виконували військові 54 ОМБр імені Гетьмана Мазепи.

До слова 1200 військових з різних країн: в Україні вперше стартували військові навчання "Три мечі – 2021"

Після стрільб танків Т-64 розірвані снаряди виявили поблизу населеного пункту й на подвір'ї одного з будинків. На щастя, ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Також за підсумками перевірки обіцяють встановити коло осіб, винних у цьому інциденті.

Справу розслідують за статтею про недбалого ставлення до служби. Імовірним винуватцям може загрожувати від 5 до 7 років за ґратами.

Коротко про "Козацьку булаву-2021":

Це спільні українсько-британські міжнародні військові навчання, які вперше проходять у 2021 році.

Навчання проходять на півдні України, зокрема на "Широкому лану" в Миколаївській області.

Загалом учасниками навчань стали понад 3 тисячі військових. Крім України й Великої Британії, участь у навчаннях беруть військові з: