Сообщение о пожаре поступило местным правоохранителям 19 сентября в 6:08. На место происшествия сразу отправились правоохранители и спасатели.

Читайте также Вернули с того света: чудом спасли жителя Харькова

Что известно о пострадавших

На момент возгорания внутри находились 10 человек. 43-летнему мужчине и 35-летней женщине понадобилась помощь врачей. Они получили травмы различной степени тяжести. Другие люди отказались от медицинской помощи и предоставления объяснений.

Обратите внимание! Полиция устанавливает все обстоятельства пожара. По предварительной информации, возгорание повлекло замыкание электропроводки.

Полиция расследует дело

Пожар оперативно ликвидировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Следователи уже внесли сведения о пожаре в Единый реестр по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. Максимальное наказание – до 3 лет лишения свободы.