На момент возгорания внутри находились 10 человек. 43-летнему мужчине и 35-летней женщине понадобилась помощь врачей. Они получили травмы различной степени тяжести. Другие люди отказались от медицинской помощи и предоставления объяснений.
Полиция расследует дело
Пожар оперативно ликвидировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Следователи уже внесли сведения о пожаре в Единый реестр по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. Максимальное наказание – до 3 лет лишения свободы.
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