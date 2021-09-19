Повідомлення про пожежу надійшло до місцевих правоохоронців 19 вересня о 6:08. На місце подіх одразу вирушили правоохоронці та рятувальники.

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Що відомо про постраждалих

На момент займання всередині перебували 10 людей. 43-річному чоловіку та 35-річній жінці знадобилася допомога лікарів. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Інші люди відмовилися від медичної допомоги та надання пояснень.