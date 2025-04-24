Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. Известно, что это был старый дом, который строили еще в конце Второй мировой войны. От него ничего не осталось. Ткачук добавил, что во время комбинированной российской атаки на Киев произошло 18 падений ракет и БПЛА.