Дом в центре Киева годами стоит подтопленный: в чем проблема

В самом центре Киева жители многоэтажки годами вынуждены жить буквально на воде. А все потому, что подвал дома регулярно затапливает, от чего уже разрушаются стены. Люди жалуются коммунальщикам, чиновникам, но тщетно. И теперь зовут журналистов.

Поэтому корреспонденты 24 канала пообщались с затопленными жителями и попытались разобраться, кто виноват и куда обращаться.

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Отсутствие воды в квартирах и плесень на стенах – в таких условиях живут жители дома на проспекте Победы. Горячей воды в доме нет еще с апреля.

А на прошлой неделе выключили и холодную воду. Причиной стал окончательный порыв коммуникаций и затопление подвала. Сантехник Владимир объясняет – трубы прогнили и залатать их не удастся. Единственным выходом является полная замена всех коммуникаций, но ни один подрядчик не хочет браться за работу.



Подвал в доме постоянно затоплен / Скриншот с видео 24 канала

На фасаде можно разглядеть надпись "Укрытие", однако влага тем временем уничтожает стены подъездов и лифты, а в самом подвале массово размножаются вредители. Жители опасаются, что дом может просто рухнуть. К тому же, стареньким приходится ходить в ближайшие бюветы, чтобы набрать воды для приготовления пищи.

Когда в доме появится вода?

Коммунальщики уверяют – деньги на замену сети холодного водоснабжения есть, на это выделили 150 тысяч гривен, но и те ждали несколько лет. Ремонт должны начать со следующего понедельника, 23 сентября. А вот горячей воды жителям, похоже, придется ждать долго. На замену сети необходимо минимум 900 тысяч гривен. Заявку на эти средства только подали в горсовет.

Сейчас единственным мероприятием от коммунальщиков является установленная помпа, которая откачивает воду из подвала прямо под ноги прохожих.