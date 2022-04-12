Общая сумма ущерба Мариуполя из-за войны составляет уже 12,5 миллиарда долларов. Это только предварительные подсчеты, горсовет продолжает фиксировать разрушения в городе.

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Россия ответит за свои преступления

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сравнил Россию с фашистской Германией, которая во время нападения на СССР казалась непобедимой, но все преступники были наказаны. Так же, уверен мэр, будет и с Россией.

Единственная "спецоперация", которую успешно провел Путин, – это спецоперация по уничтожению Мариуполя и убийству мирных жителей. Фашистская Германия в 1941 году казалась непобедимой. Но в конце концов зло было наказано. Военные преступники гнили в тюрьмах или были ликвидированы. Десятки лет немцы платили репарации. Так будет и с россией. Они заплатят за все,

– подчеркнул Байченко.