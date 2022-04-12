Загальна сума збитків Маріуполя через війну становить уже 12,5 мільярда доларів. Це лише попередні підрахунки, міськрада продовжує фіксувати руйнування у місті.

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Росія відповість за свої злочини

Мер Маріуполя Вадим Бойченко порівняв Росію з фашистською Німеччиною, яка під час нападу на СРСР здавалася непереможною, але потім усі злочинці були покарані. Так само, переконаний мер, буде і з Росією.

Єдина "спецоперація", яку успішно провів Путін – це спецоперація зі знищення Маріуполя та вбивства мирних жителів. Фашистська Німеччина в 1941 році здавалася непереможною. Але врешті-решт зло було покарано. Воєнні злочинці гнили в тюрмах або були ліквідовані. Десятки років німці платили репарації. Так буде і з росією. Вони заплатять за все,

– наголосив Байченко.

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