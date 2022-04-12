Таку інформацію повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону UAразом.

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Ми вже зафіксували 33,5 тисячі жителів Маріуполя, яких примусово депортували до так званої днр або до російської федерації. Ми верифікували цих людей з реєстром громади міста,

– розповів Вадим Бойченко.

За його словами, служби міської ради Маріуполя займаються порятунком своїх мешканців, яких незаконно вивезли на територію РФ. Зазначається, що на сьогодні вже декілька посольств європейських держав долучилося до цього процесу. Незаконно депортованих жителів повертають на територію України через низку інших країн.



Бойченко зазначив, що зараз йде збір доказів щодо воєнних злочинів країни-агресорки в Маріуполі. Ці дані згодом мають отримати юридичну оцінку з боку міжнародних інституцій у сфері кримінального права.

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