Мэр Николаева рассказал, что утром объехал все пострадавшие локации. Сейчас там работают спасатели и коммунальщики.

Заметьте Полный бред, – Ким прокомментировал фейк, что "за 30 часов" необходимо оставить Николаев

Жилые дома, сервис шиномонтажа, автоцентр, электроопора, офисы и магазины – вот такие "военные" объекты попали под обстрелы,

– сообщил Сенкевич.

Мэр Николаева показал объекты, которые "денацифицировали" оккупанты: смотрите видео

Данные ГСЧС

Информация о взрывах в Николаеве появилась около 23:39.

Ранее ГСЧС сообщила, что в результате ночных обстрелов горели жилой дом, а также – склад строительного магазина. Русские палили по городу из артилерии.

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