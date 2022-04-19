Мэр Николаева рассказал, что утром объехал все пострадавшие локации. Сейчас там работают спасатели и коммунальщики.
Заметьте Полный бред, – Ким прокомментировал фейк, что "за 30 часов" необходимо оставить Николаев
Жилые дома, сервис шиномонтажа, автоцентр, электроопора, офисы и магазины – вот такие "военные" объекты попали под обстрелы,
– сообщил Сенкевич.
Мэр Николаева показал объекты, которые "денацифицировали" оккупанты: смотрите видео
Данные ГСЧС
Информация о взрывах в Николаеве появилась около 23:39.
Ранее ГСЧС сообщила, что в результате ночных обстрелов горели жилой дом, а также – склад строительного магазина. Русские палили по городу из артилерии.
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