Несмотря на то, что ситуация в городе действительно напряженная, глава Николаевской ОГА/ОВА Виталий Ким отмечает, что не стоит верить слухам и рассеивать панику.

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Виталий Ким призвал не поддаваться панике

Сейчас в местных группах и чатах можно увидеть информацию, что через 30 часов оккупанты якобы взорвут мосты. Существуют и другие версии сообщений, которые призваны спровоцировать панику и создать очереди на выездах из города.

Это полный бред. Пора бы уже привыкнуть,

– отметил Ким.

Напомним, что оккупанты обстреливали Николаевщину в течение всей ночи. Враг вел огонь из "Ураганов", "Градов" и "Смерчей". Известно о значительных разрушениях гражданских объектов и 10-х пострадавших.

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