Масштаб разрушений показал мэр Николаева Александр Сенкевич. Он побывал на месте, где от снаряда образовалась настоящая воронка глубиной в несколько метров.

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Российские войска "денацифицировали" электроопору

Сегодня российские войска "денацифицировали" эту электроопору. Образовалась вот такая воронка, масштаб которой тяжело передать на видео. Ее глубина – где-то метров 5, а ширина – 20 метров,

– рассказал Сенкевич.

Мэр отметил, что во время ночных обстрелов пострадали два человека. Учитывая интенсивность огня, это количество, к счастью, мало. Сенкевич поблагодарил работников "Николаевоблэнерго", которые проявляют настоящий профессионализм и даже героизм во время военных действий.

Смотрите видео – Николаев после обстрелов:

Обратите внимание! Число раненых в результате вражеских обстрелов 19 апреля в Николаеве и области пока устанавливается. Только за предыдущий день ранения получили 10 человек.