Масштаб разрушений показал мэр Николаева Александр Сенкевич. Он побывал на месте, где от снаряда образовалась настоящая воронка глубиной в несколько метров.
К теме Оккупанты ночью хаотически обстреливали Николаев: есть значительные разрушения и 10 пострадавших
Российские войска "денацифицировали" электроопору
Сегодня российские войска "денацифицировали" эту электроопору. Образовалась вот такая воронка, масштаб которой тяжело передать на видео. Ее глубина – где-то метров 5, а ширина – 20 метров,
– рассказал Сенкевич.
Мэр отметил, что во время ночных обстрелов пострадали два человека. Учитывая интенсивность огня, это количество, к счастью, мало. Сенкевич поблагодарил работников "Николаевоблэнерго", которые проявляют настоящий профессионализм и даже героизм во время военных действий.
Смотрите видео – Николаев после обстрелов: