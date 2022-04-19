Масштаб руйнувань показав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він побував на місці, де він снаряду утворилась справжня вирва глибиною у кілька метрів.

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Російські війська "денацифікували" електроопору

Сьогодні російські війська "денацифікували" цю електроопору. Утворилась ось така вирва, масштаб якої важко передати на відео. ЇЇ глибина – десь метрів 5, а завширшки – 20 метрів,

– розповів Сєнкевич.

Мер зазначив, що під час нічних обстрілів постраждали двоє людей. Зважаючи на інтенсивність вогню, ця кількість, на щастя, мала. Сєнкевич подякував працівникам "Миколаївобленерго", які проявляють справжній професіоналізм та навіть героїзм під час воєнних дій.

Дивіться у відео – Миколаїв після обстрілів:

Зверніть увагу! Кількість поранених внаслідок ворожих обстрілів 19 квітня в Миколаєві та області поки встановлюють. Лише за попередній день поранення отримали 10 осіб.