Окупанти знову гатили по цивільних
Російські військові з вечора 18-го квітня і вночі хаотично обстрілювали більшість районів Миколаєва. Збройні сили Росії завдали руйнувань цивільним об'єктами.
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У Миколаєві від обстрілів окупантів пошкоджені житлові будинки, дитсадки, школи й цивільна інфраструктура.
Також росіяни 18-го квітня завдали удару по Очакову забороненими касетними снарядами.
Наслідки обстрілів Миколаєва / Фото Новости Николаева
Відео наслідків обстрілу Миколаєва
Росія обстріляла Миколаїв – відео наслідків
За добу поранення отримали 10 людей
У Миколаївській обласній раді повідомили кількість постраждалих. Тільки протягом 18-го квітня поранення отримали 10 людей.
Більшість постраждалих – цивільні, серед яких, на щастя, немає дітей. Усі постраждалі доставлені у лікарні.
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