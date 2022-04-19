Окупанти знову гатили по цивільних

Російські військові з вечора 18-го квітня і вночі хаотично обстрілювали більшість районів Миколаєва. Збройні сили Росії завдали руйнувань цивільним об'єктами.

До теми Горів житловий будинок та склад: у ДСНС показали наслідки обстрілу Миколаєва

У Миколаєві від обстрілів окупантів пошкоджені житлові будинки, дитсадки, школи й цивільна інфраструктура.

Також росіяни 18-го квітня завдали удару по Очакову забороненими касетними снарядами.

Наслідки обстрілів Миколаєва / Фото Новости Николаева

Відео наслідків обстрілу Миколаєва

Росія обстріляла Миколаїв – відео наслідків

За добу поранення отримали 10 людей

У Миколаївській обласній раді повідомили кількість постраждалих. Тільки протягом 18-го квітня поранення отримали 10 людей.

Більшість постраждалих – цивільні, серед яких, на щастя, немає дітей. Усі постраждалі доставлені у лікарні.

До речі – Атаки на Луганщині відбили, – Гайдай про бої на Донбасі: дивіться відео