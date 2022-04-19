Оккупанты снова били по гражданским
Российские военные с вечера 18 апреля и ночью хаотично обстреливали большинство районов Николаева. Вооруженные силы России нанесли урон гражданским объектам.
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В Николаеве от обстрелов оккупантов повреждены жилые дома, детсады, школы и гражданская инфраструктура.
Также россияне 18 апреля нанесли удар по Очакову запрещенными кассетными снарядами.
Последствия обстрелов Николаева / Фото Новости Николаева
Видео последствий обстрела Николаева
Россия обстреляла Николаев – видео последствий
За сутки ранения получили 10 человек
В Николаевском областном совете сообщили количество пострадавших. Только в течение 18 апреля ранения получили 10 человек.
Большинство пострадавших – гражданские, среди которых, к счастью, нет детей. Все пострадавшие доставлены в больницу.
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