Пользователи в соцсетях размещают фото и видео, на которых видны затопленные улицы и плавающие машины.

Важно Вода смывает мосты и дома: на Непал обрушилось сильное наводнение – много жертв

Из-за наводнения местные власти решили эвакуировать школы. Также появилось видео, как на рынке Бенехезар в Аликанте ливень затапливает торговые ряды с продуктами, по улицам плавают ящики и другие предметы. Мощные потоки воды сносили мусорные баки, вымывали мебель и другие вещи из домов на улицу.

Впечатляет! По данным Государственного метеорологического агентства, в городе Торревьеха 22 октября выпало более 100 миллиметров осадков. Ливень не прекращался несколько часов.

О погибших или пострадавших в результате потопа не сообщается.

Испания пострадала от сильного наводнения: смотрите видео

Наводнение вызвало большое количество осадков: смотрите видео

Вода вымывала из домов личные вещи: смотрите видео

Предыдущее крупное наводнение в этом году произошло в Испании в августе. Его спровоцировало редкое погодное явление – "метеоцунами", которое местные называют "риссага". Оно случается, когда резко меняется атмосферное давление, из-за чего вода смещается, и формируется большая волна, которая ударяется о берег.