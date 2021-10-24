Користувачі в соцмережах розміщують фото і відео, на яких видно затоплені вулиці й плаваючі машини.

Важливо Вода змиває мости та будинки: на Непал обрушилася сильна повінь – багато жертв

Через повінь місцева влада вирішила евакуювати школи. Також з'явилося відео, як на ринку Бенехезар в Аліканте злива затоплює торгові ряди з продуктами, вулицями плавають ящики та інші предмети. Потужні потоки води зносили сміттєві баки, вимивали меблі та інші речі з будинків на вулицю.

Вражає! За даними Державного метеорологічного агентства, в місті Торрев'єха 22 жовтня випало понад 100 міліметрів опадів. Злива не припинялася декілька годин.

Про загиблих або постраждалих унаслідок потопу не повідомляється.

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Попередня велика повінь цього року сталася в Іспанії в серпні. Її спровокувало рідкісне погодне явище – "метеоцунамі", яке місцеві називають "ріссага". Воно трапляється, коли різко змінюється атмосферний тиск, через що вода зміщується і формується велика хвиля, яка вдаряється об берег.