Домашнее насилие: нововведения в полиции, которые помогут спастись от обидчика

12 миллионов украинок хотя бы раз в жизни пережили домашнее насилие – это 68% всех женщин в стране. Половина детей в нашем государстве либо сами переживают физические издевательства, либо становятся свидетелями этого.

Международные организации буквально заставили украинских чиновников признать домашнее насилие уголовным преступлением.

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Правоохранители до сих пор называли такое семейными ссорами и не вмешивались. Пока эту проблему не заметили в ООН. В декабре 2017 года украинская власть на уровне закона наконец назвала такие ссоры – преступлением.

В процентном отношении от всего количества обращений на 102, от 40 до 60% касаются именно фактов совершения домашнего насилия,

– отметила инспектор департамента Патрульной полиции города Киева Инна Славинская.

За год действия закона каждый второй выезд патруля касался не нападений на людей в темных переулках, а издевательств в стенах собственного дома. 90% пострадавших – женщины и дети. В полиции говорят, 115 тысяч обращений – это не полная картина, так как только одна из пяти пострадавших обращается к правоохранителям.

Исследования ООН говорит, что 4 миллиона украинских женщин подверглись физической форме домашнего насилия. А также 3 миллиона детей становятся свидетелями, то есть молчаливыми жертвами домашнего насилия,

– сказала глава ОО "Белая лента в Украине" Вероника Мудрая.

Однако, полиция без заявления женщины могла лишь успокоить тирана. Нормы закона, которые позволяют завести производство без заявления потерпевшей, вступили в силу только в январе 2019 года.

К сожалению, такие факты есть и сегодня, но реагирования со стороны полиции на случаи домашнего насилия улучшаются. Начиная с операторов "102", которые прошли обучение по идентификации домашнего насилия,

– рассказала юрист Центра "Ла Страда – Украина" Марина Легенькая.

В Нацполиции обещают, вскоре ситуация коренным образом изменится. При поддержке ООН, по всей Украине формируются 45 мобильных бригад, которые назвали "полиция против насилия", сокращенно – Полина. Спецподготовку прошли полтысячи полицейских, и теперь именно они будут задерживать домашних садистов и открывать уголовное производство, не дожидаясь согласия жертвы насилия.

С другой стороны, как в общественных организациях, так и в Нацполиции, указывают на пробел в системе противодействия насилию – это прокуратура.

После того, как прокурор, которому следователи передают дело, встречается с обидчиком, львиная доля производств до суда не доходит годами. И потерпевшие через суд требуют у правоохранителей начать судебный процесс.