Домашнє насилля: нововведення в поліції, які допоможуть врятуватися від кривдника

12 мільйонів українок хоча б раз за життя пережили домашнє насильство – це 68% усіх жінок у країні. Половина дітей у нашій державі або самі переживають фізичні тортури, або стають свідками цього.

Міжнародні організації буквально змусили українських можновладців визнати домашнє насилля кримінальним злочином.

Читайте також: Психолог назвав причину домашнього насильства

Правоохоронці досі називали таке сімейними сварками і не втручалися. Аж поки цю проблему не помітили в ООН. У грудні 2017 року українська влада на рівні закону нарешті назвала такі сварки – злочином.

У відсотковому відношенні від усієї кількості звернень на 102, від 40 до 60% стосуються саме фактів вчинення домашнього насильства,

– зазначила інспектор департаменту Патрульної поліції міста Києва Інна Славінська.

За рік дії закону кожен другий виїзд патруля стосувався не нападів на людей у темних провулках, а знущань у стінах власної оселі. 90% постраждалих – жінки та діти. У поліції кажуть, 115 тисяч звернень – це не повна картина, адже лише одна з п'яти постраждалих, звертається до правоохоронців.

Дослідження ООН каже, що 4 мільйони українських жінок зазнали фізичної форми домашнього насилля. А також 3 мільйони дітей стають свідками, тобто мовчазними жертвами домашнього насилля,

– сказала голова ГО "Біла стрічка в Україні" Вероніка Мудра.

Однак, поліція без заяви жінки могла лише заспокоїти тирана. Норми закону, які дозволяють завести провадження без заяви потерпілої набрали чинності лише у січні 2019 року.

На жаль, такі факти є і сьогодні, але реагування з боку поліції на випадки домашнього насильства покращуються. Починаючи з операторів "102", які пройшли навчання по ідентифікації домашнього насильства,

– розповіла юрист Центру Ла Страда-Україна Марина Легенька.

У Нацполіції обіцяють, незабаром ситуація докорінно зміниться. За підтримки ООН, по всій Україні формуються 45 мобільних бригад, які назвали "поліція проти насильства", скорочено – Поліна. Спецпідготовку пройшли півтисячі поліцейських і тепер саме вони будуть затримувати домашніх садистів та відкривати кримінальне провадження, не чекаючи згоди жертви насилля.

З іншого боку, як в громадських організаціях, так і в Нацполіції, вказують на пробіл у системі протидії насиллю – це прокуратура.

Після того, як прокурор, до якого слідчі передають справу, зустрічається із кривдником, левова частка проваджень до суду не доходить роками. І потерпілі через суд вимагають у правоохоронців розпочати судовий процес.