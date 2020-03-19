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      Домашний офис: как организовать рабочий процесс

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      Согласно принятому закону о противодействии коронавирусу, украинцы в условиях карантина должны работать дистанционно. Как правильно организовать офис дома – узнавали корреспонденты 24 канала.

      В удобной одежде и домашних тапочках начала свой рабочий день графический дизайнер Ирина. Девушка призналась, что до последнего ходила в офис, потому что дома работать не привыкла. Впрочем, пока больших изменений в работе нет, ведь работает согласно своему рабочему графику.

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      Для работы из дома стоит настроить доступы ко всем рабочим серверам и документам. Быть всегда на связи со своим руководителем и коллегами. Работая в удаленном доступе, не забывать о своих трудовых обязанностях.

      В 8 у нас начинается работа, включаемся – мы на связи. Списываемся с руководителем, все ли с нами хорошо, нормально себя чувствуем и дальше работаем. Созваниваемся, переписываемся, присылаем друг другу документы,
      – пояснила руководитель группы экспертов журнала "Кадровик" Ирина Житкова.

      "Поскольку это работа, то работники получают за нее заработную плату. Конечно, за ее невыполнение работодатель имеет право объявить, к примеру, выговор", – добавила Ирина Житкова.


      Домашнее рабочее место / Фото elsoldetoluca.com

      Чтобы быстрее настроиться на рабочий лад, стоит выделить для себя специальную зону. Просто сидеть на диване с ноутбуком недостаточно. Идеально, чтобы на рабочем столе не было никаких лишних предметов. Психологи рекомендуют выключить телевизор и работать в тишине, чтобы часто не отвлекаться.

      Расписать себе некий план: у меня рабочий день и я с 9 до 12 работаю с маленькими перерывами, потом у меня обед. А тогда у меня продолжается рабочий день,
      – рассказала психолог Наталья Ремесник.

      Журналистка Алена работать дистанционно не может. Однако даже в офисе и на съемках знает, как правильно защититься от коронавируса.

      "У меня есть респиратор. Плюс у меня есть антибактериальные салфетки. Я их держу в карманах верхней одежды, чтобы лишний раз не лезть в сумку. Когда я прихожу на работу, теми же салфетками стараюсь все протереть", – пояснила Алена Чернецкая.

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      А еще в офисе не забывает держать дистанцию с коллегами и постоянно проветривать офисное помещение.

      Карантин в Украине: что известно

      • Минимум до 3 апреля в Украине продлится карантин.
      • Сейчас зафиксировали 16 случаев заболевания коронавирусом. Однако 2 из них – летальные.
      • Власть усилила ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса. Закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожное, авиа-, автобусное сообщение и междугородние пассажирские перевозки.
      • Украинцам настоятельно рекомендуют оставаться дома.


      Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Работа Новости Украины
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