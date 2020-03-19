Домашній офіс: як організувати робочий процес

Згідно з новоухваленим законом про протидію коронавірусу, українці в умовах карантину мають працювати дистанційно. Як правильно організувати офіс вдома – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

В зручному одязі та домашніх тапочках розпочала свій робочий день графічна дизайнерка Ірина. Дівчина зізналася, що до останнього ходила в офіс, бо вдома працювати не звикла. Втім поки великих змін у роботі немає, адже працює згідно із своїм робочим графіком.

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Для роботи з дому варто налаштувати доступи до всіх робочих серверів та документів. Бути завжди на зв'язку зі своїм керівником та колегами. Працюючи у віддаленому доступі, не забувати про свої трудові обов'язки.

О 8 у нас починається робота, включаємося – ми на зв'язку. Списуємося з керівником, чи все з нами добре, чи нормально почуваємося і далі працюємо. Зідзвонюємося, переписуємося, надсилаємо один одному документи,

– пояснила керівниця групи експертів журналу "Кадровик" Ірина Житкова.

"Оскільки, це робота, то працівники отримують за неї заробітну плату. Звісно, за її невиконання роботодавець має право оголосити приміром догану", – додала Ірина Житкова.



Домашнє робоче місце / Фото elsoldetoluca.com​

Щоб швидше налаштуватися на робочий лад, варто виділити для себе спеціальну зону. Просто сидіти на дивані з ноутбуком не достатньо. Ідеально, щоб на робочому столі не було ніяких зайвих предметів. Психологи рекомендують вимкнути телевізор та працювати в тиші, аби часто не відволікатися.

Розписати собі якийсь план: у мене робочий день і я з 9 до 12 працюю з маленькими перервами, потім в мене обід. А тоді у мене далі триває робочий день,

– розповіла психолог Наталя Ремесник.

Журналістка Альона працювати дистанційно не може. Проте навіть в офісі та на зйомках знає, як правильно захиститися від коронавірусу.

"В мене є респіратор. Плюс в мене є антибактеріальні серветки. Я їх тримаю в кишенях верхнього одягу, щоб зайвий раз не лізла в сумку. Коли я приходжу на роботу, тими ж серветками намагаюся все протерти", – пояснила Альона Чернецька.

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А ще в офісі не забуває тримати дистанцію між колегами та постійно провітрювати офісне приміщення.

Карантин в Україні: що відомо

Щонайменше до 3 квітня в Україні триватиме карантин.

Наразі зафіксували 16 випадків захворювання на коронавірус. Однак 2 з них – летальні.

Влада посилила обмежувальні заходи через загрозу поширення коронавірусу. Закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.

Українцям наполегливо рекомендують залишатися вдома.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу