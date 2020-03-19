Домашній офіс: як організувати робочий процес
Згідно з новоухваленим законом про протидію коронавірусу, українці в умовах карантину мають працювати дистанційно. Як правильно організувати офіс вдома – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.
В зручному одязі та домашніх тапочках розпочала свій робочий день графічна дизайнерка Ірина. Дівчина зізналася, що до останнього ходила в офіс, бо вдома працювати не звикла. Втім поки великих змін у роботі немає, адже працює згідно із своїм робочим графіком.
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Для роботи з дому варто налаштувати доступи до всіх робочих серверів та документів. Бути завжди на зв'язку зі своїм керівником та колегами. Працюючи у віддаленому доступі, не забувати про свої трудові обов'язки.
О 8 у нас починається робота, включаємося – ми на зв'язку. Списуємося з керівником, чи все з нами добре, чи нормально почуваємося і далі працюємо. Зідзвонюємося, переписуємося, надсилаємо один одному документи,
– пояснила керівниця групи експертів журналу "Кадровик" Ірина Житкова.
"Оскільки, це робота, то працівники отримують за неї заробітну плату. Звісно, за її невиконання роботодавець має право оголосити приміром догану", – додала Ірина Житкова.
Домашнє робоче місце / Фото elsoldetoluca.com
Щоб швидше налаштуватися на робочий лад, варто виділити для себе спеціальну зону. Просто сидіти на дивані з ноутбуком не достатньо. Ідеально, щоб на робочому столі не було ніяких зайвих предметів. Психологи рекомендують вимкнути телевізор та працювати в тиші, аби часто не відволікатися.
Розписати собі якийсь план: у мене робочий день і я з 9 до 12 працюю з маленькими перервами, потім в мене обід. А тоді у мене далі триває робочий день,
– розповіла психолог Наталя Ремесник.
Журналістка Альона працювати дистанційно не може. Проте навіть в офісі та на зйомках знає, як правильно захиститися від коронавірусу.
"В мене є респіратор. Плюс в мене є антибактеріальні серветки. Я їх тримаю в кишенях верхнього одягу, щоб зайвий раз не лізла в сумку. Коли я приходжу на роботу, тими ж серветками намагаюся все протерти", – пояснила Альона Чернецька.
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А ще в офісі не забуває тримати дистанцію між колегами та постійно провітрювати офісне приміщення.
Карантин в Україні: що відомо
- Щонайменше до 3 квітня в Україні триватиме карантин.
- Наразі зафіксували 16 випадків захворювання на коронавірус. Однак 2 з них – летальні.
- Влада посилила обмежувальні заходи через загрозу поширення коронавірусу. Закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.
- Українцям наполегливо рекомендують залишатися вдома.