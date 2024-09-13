Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск ВСУ Оксана Григорьева не оставила инцидент без внимания. По ее словам, случай действительно "имеет признаки сексуального домогательства", однако ее интересует, почему военная рассказала о нем не сразу.

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За это предусмотрена административная ответственность

Григорьеву удивила дата звонка военной, ведь домогательство произошло еще 6 июня.

Она также объяснила, что за сексуальные домогательства в армии предусмотрена административная ответственность. Однако пока в Украине нет ни одного судебного иска, который был доведен до конца. Соответственно по этому факту никого не наказали.

Я видела это видео, которое Оксана снимала скрыто, и там есть признаки сексуального домогательства. Мужчина открыто сказал: "Должен быть секс". И это тянет на административное наказание,

– добавила советник.

В то же время, по ее словам, количество сообщений о домогательствах в армии, поступивших на горячую линию Сухопутных войск Минобороны настолько незначительно, что их можно сосчитать на пальцах одной руки.