Украина продолжает возвращать домой своих людей. К слову, Кирилл Буданов анонсировал, что Украина близится к беспрецедентному в истории обмену.

Обратите внимание Украина приближается к беспрецедентному в истории обмену, – Буданов

Среди них – 36 рядовых и сержантов, и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди, которые защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы освободили двух гражданских,

– подчеркнул Ермак.

Украина вернула домой 44 украинца / Андрей Ермак

Глава Офиса Президента подчеркнул, что среди освобожденных есть раненые, которых пытали российские оккупанты. Также удалось вернуть домой двоих мужчин, чьих жен ранее освободили из плена.

Ранее состоялся Большой Пасхальный обмен пленными

Утром на Пасху стало известно, что произошел масштабный обмен пленными. Украина вернула домой 130 человек. Из плена освободили военных, пограничников, нацгвардейцев, моряков, сотрудников ГССТ.

Домой вернулись герои, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

Украина вернет домой всех своих людей.