DOM.RIA и АСНУ объединились ради построения проверенного рынка недвижимости

9 октября 2019 года, в день профессионального праздника специалистов рынка недвижимости – риелторов в Ивано-Франковске состоялось объединение проверок DOM.RIA и проверок представителями АСНУ для того, чтобы украинский рынок недвижимости стал прозрачным и проверенным.

Давайте спросим у себя, что главное в отношениях между людьми? Доверие. Именно на нем строятся отношения между продавцом и покупателем. На рынке недвижимости, где цена ошибки очень велика, построить доверие можно только за счет правдивой и 100% проверенной информации. Поэтому главной целью DOM.RIA, где ежемесячно ищут и продают недвижимость 2 500 000+ пользователей – есть проверенная и правдивая информация в предложениях.

DOM.RIA использует различные методы проверки информации. Это мощный тандем искусственного интеллекта и живых людей.

Ежемесячно на модерацию попадает 200 000+ предложений. Благодаря нейронным сетям и применению машинных алгоритмов, за доли секунды искусственный интеллект проводит предварительную проверку 65% предложений.

Далее предложения вручную проверяет отдел модерации, который в среднем удаляет более 3 700 предложений в месяц.

5 лет назад первый Инспектор DOM.RIA лично проверил первую квартиру, которая продавалась на DOM.RIA. Сегодня продавец в один клик может вызвать Инспектора DOM.RIA, который лично приедет на объект, проверит адрес, цену, метраж и состояние ремонта, а также сделает панорамные фото 360 каждой комнаты. Проверенная Инспектором информация и панорамные фото 360 добавляются в предложение, после чего оно получает статус Проверенного. За все время Инспекторы RIA проверили 91 500+ объектов в 20 регионах Украины.

Качественная презентация и максимальное наполнение в Проверенных предложениях вызывают больше доверия покупателей. Аналитический центр DOM.RIA посчитал, что продавцы, которые продают "Проверенные квартиры", получают вдвое больше звонков от покупателей.

Весной 2019 года, совместно с региональным представительством АСНУ Ивано-Франковска, DOM.RIA обнаружил недобросовестного продавца, который размещал ложную информацию в предложениях и создавал нечестную конкуренцию другим продавцам в регионе.

Чтобы вывести его на "чистую воду", команда DOM.RIA, кроме традиционных методов проверки, провела проверку "тайным покупателем", роль которого взял на себя директор по маркетингу компании RIA.com, Сергей Молдаховский. В результате аккаунт продавца был заблокирован, а предложения удалены. В итоге благодаря сотрудничеству с АСНУ Ивано-Франковского региона удалено 30% предложений с ложной информацией.

Этот случай еще раз подтвердил, что борьба с "ложной информацией" будет более эффективной в объединении усилий DOM.RIA со специалистами рынка ради общей цели.

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины является одной из самых активных и многочисленных профильных общественных организаций. Наличие собственного Кодекса, а также сертификационных курсов повышения квалификации риелторов свидетельствуют о соблюдении четких норм, а также ориентированность на развитие украинского рынка недвижимости, чтобы он был безопасным и прозрачным.

9 октября DOM.RIA и АСНУ подписали Меморандум о сотрудничестве. Отныне каждый представитель АСНУ будет способствовать выявлению нарушений в публикациях и выводить недобросовестных продавцов на "чистую воду".

"Мы уверены, что начало сотрудничества между Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины и порталом DOM.RIA это лишь один из первых шагов в развитии рынка предоставления риелторских услуг, создании качественных условий для развития честных и прозрачных отношений. Только в партнерстве, отработке совместных и согласованных действий мы достигнем взаимовыгодных результатов. нам предстоит еще много работы, реализации совместных идей и воплощения новых проектов. Итак, идем вместе к созданию современного, развитого и цивилизованного рынка недвижимости в Украине", отметил Юрий Анатольевич Пита, президент АСНУ.

Теперь кроме Проверенных предложений, на DOM.RIA можно найти информацию о представителях Ассоциации. Это поможет покупателям недвижимости обратиться к специалистам, которые работают честно и прозрачно.

Команда DOM.RIA искренне благодарит президента Ассоциации – Юрия Пити – за активное участие в разработке алгоритма действий обнаружения ложной информации в предложениях и борьбу с недобросовестными продавцами.

Верим, что совместными усилиями рынок недвижимости станет прозрачным и безопасным.

Строим проверенный рынок недвижимости вместе!