DOM.RIA та АФНУ об'єдналися заради побудови перевіреного ринку нерухомості

9 жовтня 2019 року, в день професійного свята фахівців ринку нерухомості – рієлторів, в Івано-Франківську відбулось об'єднання перевірок DOM.RIA та перевірок представниками АФНУ задля того, щоб український ринок нерухомості став прозорим та перевіреним.

Давайте запитаємо у себе, що головне у стосунках між людьми? Довіра. Саме на ній будуються відносини між продавцем та покупцем. На ринку нерухомості, де ціна помилки дуже велика, побудувати довіру можна лише за рахунок правдивої та 100% перевіреної інформації. Тому головною метою DOM.RIA, де щомісяця шукають та продають нерухомість 2 500 000+ користувачів – є перевірена та правдива інформація в пропозиціях.

DOM.RIA використовує різні методи перевірки інформації. Це потужний тандем штучного інтелекту і живих людей.

Щомісяця на модерацію потрапляє 200 000+ пропозицій. Завдяки нейронним мережам та застосуванню машинних алгоритмів, за долі секунди штучний інтелект проводить попередню перевірку 65% пропозицій.

Далі пропозиції вручну перевіряє відділ Модерації, який в середньому видаляє більше ніж 3 700 пропозицій в місяць.

5 років тому перший Інспектор DOM.RIA особисто перевірив першу квартиру, яка продавалась на DOM.RIA. Сьогодні продавець в один клік може викликати Інспектора DOM.RIA, який особисто приїде на об'єкт, перевірить адресу, ціну, метраж і стан ремонту, а також зробить панорамні фото 360 кожної кімнати. Перевірена Інспектором інформація та панорамні фото 360 додаються в пропозицію, після чого вона отримує статус Перевіреної. За весь час Інспектори RIA перевірили 91 500+ об'єктів у 20 регіонах України.

Якісна презентація та максимальне наповнення в Перевірених пропозиціях викликають більше довіри покупців. Аналітичний центр DOM.RIA порахував, що продавці, які продають "Перевірені квартири", отримують вдвічі більше дзвінків від покупців.

Навесні 2019 року, спільно з регіональним представництвом АФНУ Івано-Франківська, DOM.RIA виявив недобросовісного продавця, який розміщував неправдиву інформацію в пропозиціях і створював нечесну конкуренцію іншим продавцям у регіоні.

Щоб вивести його на "чисту воду", команда DOM.RIA, крім традиційних методів перевірки, провела перевірку "таємним покупцем", роль якого взяв на себе директор з маркетингу компанії RIA.com, Сергій Молдаховський. В результаті акаунт продавця був заблокований, а пропозиції видалені. В підсумку завдяки співпраці з АФНУ Івано-Франківського регіону видалено 30% пропозицій з неправдивою інформацією.

Цей випадок ще раз підтвердив, що боротьба з "неправдивою інформацію" буде більш ефективною в об'єднанні зусиль DOM.RIA з фахівцями ринку заради спільної мети.

Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України є однією з найактивніших і найчисельніших профільних громадських організацій. Наявність власного Кодексу, а також сертифікаційних курсів підвищення кваліфікації рієлторів свідчать про дотримання чітких норм, а також орієнтованість на розвиток українського ринку нерухомості, щоб він був безпечним та прозорим.

9 жовтня DOM.RIA та АФНУ підписали Меморандум про співпрацю. Віднині кожен представник АФНУ сприятиме виявленню порушень в публікаціях і виводити недобросовісних продавців на "чисту воду".

"Ми впевнені, що початок співпраці між Асоціацією фахівців з нерухомості (рієлторів) України та порталом DOM.RIA це лише один з перших кроків у розбудові ринку надання рієлторських послуг, створенні якісних умов для розвитку чесних та прозорих відносин. Тільки в партнерстві, відпрацюванні спільних та узгоджених дій ми досягнемо взаємовигідних результатів. На нас чекає ще багато роботи, реалізації спільних ідей та втілення нових проєктів. Отже, крокуємо разом до створення сучасного, розвинутого та цивілізованого ринку нерухомості в Україні", – зазначив Юрій Анатолійович Піта, президент АФНУ.

Тепер крім Перевірених пропозицій, на DOM.RIA можна знайти інформацію про представників Асоціації. Це допоможе покупцям нерухомості звернутись до спеціалістів, які працюють чесно та прозоро.

Команда DOM.RIA щиро дякує президенту Асоціації – Юрію Піті – за активну участь у розробці алгоритму дій виявлення неправдивої інформації в пропозиціях та боротьбу з недобросовісними продавцями.

Віримо, що спільними зусиллями ринок нерухомості стане прозорим та безпечним.

Будуємо перевірений ринок нерухомості разом!