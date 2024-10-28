В частности, в сентябре Вэнс очертил идею замороженного конфликта с автономными регионами по обе стороны демилитаризованной зоны, а также оставление Украины вне НАТО. Об этом пишет издание Financial Times.

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Какой план выстраивает Трамп для Украины и окончания войны

Замораживание войны в Украине

План, по словам одного долгосрочного советника Трампа, может быть переосмыслением неудачных Минских соглашений 2014 и 2015 годов, которые имели целью положить конец боевым действиям на Востоке Украины между украинскими силами и сепаратистами, которых поддерживает Москва. Эти договоры очерчивали план, который сохранял территориальную целостность Украины, одновременно закрепляя автономные регионы, но условия так и не были реализованы или выполнены.



На этот раз, говорит советник, будут механизмы принуждения с последствиями за нарушение соглашения. Однако его должны охранять европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН, утверждает он.

Есть две вещи, на которых Америка будет настаивать. У нас не будет ни наших мужчин, ни наших женщин в механизме принуждения. Мы не платим за это. Европа за это расплачивается,

– сказал советник Трампа.

Киев утверждает, что урегулирование без жестких гарантий безопасности для Украины было бы равносильным капитуляции перед Путиным, поскольку это могло бы дать российскому лидеру передышку, чтобы подготовиться к новому нападению.

Этот пункт также может привести к расколу Европы, ведь некоторые члены НАТО могут разойтись во мнениях относительно того, как реагировать, если Америка отступит.

Союзники Трампа в свою очередь утверждают, что "Украина проигрывает войну", и поэтому настаивание на урегулировании конфликта таким образом является "морально правильным". Союзники Трампа также считают, что членство в НАТО для Украины "не является вариантом остановки конфликта в краткосрочной перспективе".

Украина остается вне НАТО

Фред Флейц, который работал в первой администрации Трампа, говорит, что членство Украины в НАТО может быть отменено на несколько лет, чтобы побудить Россию к переговорам, если к власти придет Трамп.

Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает ни одной территории, они не отказываются от своих территориальных претензий, и мы ведем переговоры с пониманием того, что окончательного соглашения, вероятно, не будет, пока Путин "не уйдет со сцены",

– говорит он.

Однако такой подход не имел бы единой поддержки внутри Республиканской партии.

Переговоры с Владимиром Путиным

Относительно того, как заставить Путина идти на переговоры, Флейц предполагает, что Трамп может угрожать российскому президенту крахом экономики России, снизив цены на нефть и газ.

Президент прекрасно понимает рычаги влияния, и мы имеем огромные экономические рычаги влияния на Россию,

– говорит он.

В частности, Фред Флейц отмечает, что первым шагом было бы замещение в мире поставки "дешевой, чистой американской нефти и газа" вместо российского топлива.

Саудовская Аравия, важный союзник Трампа во время его первого срока, по словам советника, не приветствовала бы такой шаг. Но люди, близкие к Трампу, настаивают, что это будет мощным экономическим влиянием на Путина.

"Трамп показал, что знает, как привлечь обе стороны к столу. Он делал это постоянно. Следующими будут арабы и израильтяне, русские и украинцы", – сказал соратник Трампа Ричард Гренелл.