Целью предоставления английскому языку статуса государственного, в частности, является содействие единству. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что будет предусматривать указ о государственном языке

По данным издания, проект указа предусматривает, что предоставление английскому языку статуса государственного повысит эффективность работы правительства и обеспечит гражданскую активность.

Кроме этого, документ отменит обязательства федеральных ведомств предоставлять языковую помощь неанглоязычным гражданам. Однако, оставит за ними право предоставлять документы и услуги на других языках.

Отметим, что за свою почти 250-летнюю историю Соединенные Штаты никогда не имели государственного языка на федеральном уровне. В то же время более 30 штатов приняли законы, согласно которым английский считается языком штата.

Однако, в США говорят на сотнях языков, что обусловлено долгой историей страны, которая принимала иммигрантов со всего мира. Впрочем, почти 80% американцев говорят только на английском, а для получения гражданства Соединенных Штатов необходимо сдать тест, который демонстрирует умение читать, писать и разговаривать на английском языке.