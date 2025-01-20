Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала рассказал, что прежде всего речь идет о санкциях, введенных против России. Они помогут осуществлять давление на Россию и экономить время новой администрации

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"Их много, и Байден в последнее время сделал несколько важных шагов. К сожалению, он затянул с ними – эти меры можно было ввести значительно раньше. Но сделано то, что сделано", – объяснил Игорь Рейтерович.

Он добавил, что в этот перечень входят финансовая поддержка Украины, военно-техническая помощь и поставки оружия.

Возможно, не в тех объемах, как этого требует ситуация. К этому добавляется существование коалиции в поддержку Украины, которая выглядит достаточно мощной и продолжит функционировать,

– отметил политолог.

Он также отметил, что Дональду Трампу не нужно тратить время на создание этой системы поддержки, ведь она уже работает. Кроме того, все контакты, налаженные между Украиной и США, могут быть усилены и расширены для дальнейшего давления на Россию.

Усиление давления на Россию

"В качестве примера – разрешение на удары дальнобойным оружием. Хотя Трамп и раскритиковал это решение, он не заявил, что отменит его категорически. Это тоже дополнительная возможность для давления на Россию. Используя этот механизм, можно дать понять, что России не удастся навязать свои условия. Вместо этого она будет вынуждена обращаться и просить о переговорах", – объяснил Игорь Рейтерович.

По его словам, представители администрации Байдена хотели бы, чтобы Трамп сохранил их наработки, независимо от отношения к ним.

"Понятно, что для Украины эти усилия всегда будут казаться недостаточными. Администрация Байдена хочет, чтобы о ней остались положительные воспоминания, которые впоследствии могли бы стать основой для политической поддержки демократов", – сказал политолог.

Он добавил, что Джо Байден уходит, но демократы остаются и надеются взять реванш через два года.