Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу розповів, що насамперед ідеться про санкції, запроваджені проти Росії. Вони допоможуть здійснювати тиск на Росію і економити час новій адміністрації

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"Їх багато, і Байден останнім часом зробив кілька важливих кроків. На жаль, він затягнув із ними – ці заходи можна було запровадити значно раніше. Але зроблено те, що зроблено", – пояснив Ігор Рейтерович.

Він додав, що до цього переліку входять фінансова підтримка України, військово-технічна допомога та поставки зброї.

Можливо, не в тих обсягах, як цього потребує ситуація. До цього додається існування коаліції на підтримку України, яка виглядає досить потужною і продовжить функціонувати,

– зазначив політолог.

Він також зауважив, що Дональду Трампу не потрібно витрачати час на створення цієї системи підтримки, адже вона вже працює. Крім того, усі контакти, налагоджені між Україною та США, можуть бути посилені й розширені для подальшого тиску на Росію.

Посилення тиску на Росію

"Як приклад – дозвіл на удари далекобійною зброєю. Хоча Трамп і розкритикував це рішення, він не заявив, що скасує його категорично. Це теж додаткова можливість для тиску на Росію. Використовуючи цей механізм, можна дати зрозуміти, що Росії не вдасться нав'язати свої умови. Натомість вона буде змушена звертатися і просити про перемовини", – пояснив Ігор Рейтерович.

За його словами, представники адміністрації Байдена хотіли б, аби Трамп зберіг їхні напрацювання, незалежно від ставлення до них.

"Зрозуміло, що для України ці зусилля завжди здаватимуться недостатніми. Адміністрація Байдена хоче, щоб про неї залишилися позитивні спогади, які згодом могли б стати основою для політичної підтримки демократів", – сказав політолог.

Він додав, що Джо Байден іде, але демократи залишаються й сподіваються взяти реванш через два роки.