Таку думку в етері 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, наголосивши, що не варто очікувати, що нові санкції завдадуть надто сильного удару по Росії одразу в перші тижні чи місяці. Москва відчує ефект від них, якщо обмеження триватимуть довгий період.

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Чому Байден не ввів новий пакет санкцій раніше?

Якщо новий президент США Трамп, інавгурація якого має відбутися 20 січня, не скасує цей пакет санкцій, тоді вони вдарять по Росії, а якщо вирішить переглянути це рішення, то тоді, зі слів Желіховського, відчутних наслідків Москва не отримає.

"Байден зробив жест, який показує, що він ратує за те, аби допомогти Україні. Водночас він зробив це у той момент, коли є ризики зняття цих обмежень. Постає запитання, чому саме зараз, чому не було зроблено ще раніше? Варто розуміти, що були певні правила гри", – пояснив Желіховський.

Кандидат політичних наук припустив, що Байден, можливо, не хотів, щоб під час його каденції таке рішення вплинуло на світові ціни на нафту чи спровокували інші обставини.

Можливо, саме тому і не були раніше введені такі обмеження. Зараз Байден розуміє, що він покидає Білий дім і влада перейде до Трампа та його команди, тому, зі слів Желіховського, варто розцінювати його дії, як прощальний жест.

Байден і Трамп могли домовитися про нові санкції проти Росії

Кандидат політичних наук також припустив, що між Байденом і Трампом могла бути домовленість. Він не виключає, що Байден взагалі не планував вводити такі санкції, якби на виборах президента в США перемогла Камала Гарріс. Однак переміг Трамп, який планує ініціювати переговори за участю Путіна.

Можливо, санкції стали домовленістю з Байденом задля того, щоб була змога тиснути на російського диктатора,

– озвучив Желіховський.

Він висловив думку, що надалі від Трампа може надійти Путіну пропозиція щодо зняття з Росії санкцій, аби той сів за стіл переговорів і почав діалог щодо мирного врегулювання війни.

Кремль неодноразово давав зрозуміти, що Москва може піти на переговори й готова розглядати підписання мирної угоди, але якщо виконається одна з умов Росії – це зняття санкційних обмежень, які впливають на стан її економіки. Можливо, зі слів Желіховського, саме тому перед ймовірними перемовинами США вирішили збільшити санкційний тиск на Росію.