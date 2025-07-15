Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что говорится о способности России продолжать войну и поддержку от западных партнеров Украины. В хорошем случае у российского диктатора остается не так много времени.

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Когда Путин будет готов к переговорам?

Политолог предположил, что после резких заявлений Трампа окружение Путина уменьшит на него свое влияние в тактической плоскости. Ведь, вероятно, именно они заставили его начать летнее наступление на линии фронта. Поэтому по переговорам – Путин будет пытаться расширить собственные возможности ближе к осени, возможно даже до 4 квартала этого года.

Все будет зависеть от способности российского оккупанта. Именно поэтому нам нужно дальнобойное оружие и кооперация с западными партнерами. Это приведет Путина к осознанию, что нужны реальные переговоры,

– сказал он.

Интересно, что российский диктатор официально может не говорить о готовности к диалогу с Украиной. Однако известно, что между ним и официальной делегацией есть "кулуарная коммуникация". Именно там могут прозвучать слова о российских уступках от Кремля.

Важным фактором также остается положение российской экономики, которое, по словам Чалого, уже кричит, что войну нужно завершать. Чтобы не говорили российские пропагандисты, война на истощение бьет по России гораздо больше, чем по возможностям Украины. И это все несмотря на помощь со стороны Китая и Северной Кореи.

Кстати, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова продолжать прямые переговоры с Украиной и все еще ждет сигнала из Киева. В то же время после того, как Трамп пригрозил санкциями покупателям российского экспорта, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва готова к переговорам.