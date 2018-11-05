Дональд Трамп: как застройщик, связанный с русской мафией, стал президентом США

Он мечтал о карьере в кино. Не брезговал махинациями с недвижимостью. Имел связи не только с топ-банкирами страны, но и держал в окружении людей, связанных с русской мафией. Высокомерие, авторитарность и потребительское использование других – рецепты успеха Дональда Трампа.

Выборы в США в 2016-ом стали кульминацией заоблачных амбиций Дональда Трампа. Харизматичный миллиардер обошел команду опытного политика Хиллари Клинтон.

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Но победы в борьбе за Белый Дом никогда не было, если бы не маниакальная целеустремленность бизнесмена. Еще одним мотором, который помог ему идти к цели, была взрывная смесь невероятного тщеславия и авторитарного характера. Трамп легко втягивался в рисковые проекты, заводил сомнительные знакомства, правдами и неправдами стал королем недвижимости и самым узнаваемым толстосумом Америки.

При этом вокруг его личности разрастался круг фанатов, которые дарили ему свои симпатии. В Дональде они любили дух авантюризма и грубоватый, ковбойский подход к решению дел.

Американская мечта умерла. Но если выберете меня, я сделаю так, чтобы она возродилась! Больше, лучше и сильнее, чем раньше. Мы сделаем Америку снова великой!

– говорил во время предвыборной компании 2016-го Трамп.

Частично усталость от власти демократов за две каденции Барака Обамы, частично собственная харизма и помощь со стороны таки открыли перед Трампом двери в Белый дом. За год рыжеволосый миллиардер спровоцировал столько скандалов, что стал напоминать слона в посудной лавке.

Между тем в воздухе уже повисла атмосфера импичмента и обвинений в госизмене. Теперь бывший коммерсант готовится к главному бою за свою репутацию, вспоминая битвы прежние.

Какова вероятность, что Трамп вскоре исчезнет с политической арены – смотрите в программе.