16:06
5 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Программы Диктаторы
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Дональд Трамп: как застройщик, связанный с русской мафией, стал президентом США

      Диктаторы 126 Читати новину українською

      Он мечтал о карьере в кино. Не брезговал махинациями с недвижимостью. Имел связи не только с топ-банкирами страны, но и держал в окружении людей, связанных с русской мафией. Высокомерие, авторитарность и потребительское использование других – рецепты успеха Дональда Трампа.

      Выборы в США в 2016-ом стали кульминацией заоблачных амбиций Дональда Трампа. Харизматичный миллиардер обошел команду опытного политика Хиллари Клинтон.

      Читайте также: "Пропаганда дяди Вовы": как Путин превратился в генератор лжи

      Но победы в борьбе за Белый Дом никогда не было, если бы не маниакальная целеустремленность бизнесмена. Еще одним мотором, который помог ему идти к цели, была взрывная смесь невероятного тщеславия и авторитарного характера. Трамп легко втягивался в рисковые проекты, заводил сомнительные знакомства, правдами и неправдами стал королем недвижимости и самым узнаваемым толстосумом Америки.

      При этом вокруг его личности разрастался круг фанатов, которые дарили ему свои симпатии. В Дональде они любили дух авантюризма и грубоватый, ковбойский подход к решению дел.

      Американская мечта умерла. Но если выберете меня, я сделаю так, чтобы она возродилась! Больше, лучше и сильнее, чем раньше. Мы сделаем Америку снова великой!
      – говорил во время предвыборной компании 2016-го Трамп.

      Частично усталость от власти демократов за две каденции Барака Обамы, частично собственная харизма и помощь со стороны таки открыли перед Трампом двери в Белый дом. За год рыжеволосый миллиардер спровоцировал столько скандалов, что стал напоминать слона в посудной лавке.

      Между тем в воздухе уже повисла атмосфера импичмента и обвинений в госизмене. Теперь бывший коммерсант готовится к главному бою за свою репутацию, вспоминая битвы прежние.

      Какова вероятность, что Трамп вскоре исчезнет с политической арены – смотрите в программе.

      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Подростки-вейперы: что нужно знать о вреде электронных сигарет
      сегодня , 16:04 Подростки-вейперы: что нужно знать о вреде электронных сигарет
      Олександр Бевза
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 08:57 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      сегодня , 15:30 Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      Олександра Дрік
      Российские истебители долго не живут
      сегодня , 15:00 Российские истебители долго не живут
      Злой Одессит
      Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      сегодня , 13:00 Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      Єгор Соболєв
      Диктаторы. Адольф Гитлер
       18 ноября 2013 , 23:06 10
      Какой ценой Ли Куан Ю превратил Сингапур из бедной страны в одну из самых зажиточных
       29 декабря 2017 , 11:59
      Диктаторы. Уго Чавес
       4 июля 2013 , 12:38
      Диктаторы. Иосип Броз Тито
       22 июля 2013 , 23:52
      Испорченный властью педант Рафаэль Леонидас Трухильо
       28 апреля , 16:27
      Уго Чавес – самый яркий правитель стран Латинской Америки
       31 мая , 19:55
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук