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      Дональд Трамп: як забудовник, пов'язаний з російською мафією, став президентом США

      Диктатори 320 Читать новость на русском

      Він мріяв про кар'єру в кіно. Не цурався оборудок з нерухомістю. Мав зв'язки не лише з топ-банкірами країни, а й тримав в оточенні людей, пов'язаних з російською мафією. Зверхність, авторитарність і споживацьке трактування інших – рецепти успіху Дональда Трампа.

      Вибори у США 2016-го стали кульмінацією захмарних амбіцій Дональда Трампа. Харизматичний мільярдер обійшов команду досвідченої політикині Гілларі Клінтон.

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      Але перемоги у змаганнях за Білий Дім ніколи б не було, якби не маніакальна цілеспрямованість бізнесмена. Ще одним мотором, який допоміг йому іти до мети, була вибухова суміш неймовірної пихатості і авторитарного характеру. Трамп легко втягувався в ризикові проекти, заводив сумнівні знайомства, правдами і неправдами став королем нерухомості і найвпізнаванішим товстосумом Америки.

      При цьому навколо його особи розросталося коло фанатів, які дарували йому свої симпатії. У Дональді вони любили дух авантюризму і грубуватий, ковбойський підхід до вирішення справ.

      Американська мрія померла. Але якщо виберете мене, я зроблю так, щоб вона відродилася! Більшою, кращою і сильнішою, ніж раніше. Ми зробимо Америку великою знову!
      – говорив під час передвиборчої компанії 2016-ого Трамп. 

      Частково втома від влади демократів за дві каденції Барака Обами, частково власна харизма і допомога зі сторони таки відкрили перед Трампом двері у Білий дім. За рік рудоволосий мільярдер спровокував стільки скандалів, що став нагадувати слона у порцеляновій крамниці.

      Тим часом у повітрі вже зависла атмосфера імпічменту і звинувачень у держзраді. Тепер колишній комерсант готується до головного бою за свою репутацію, пригадуючи битви колишні.

      Яка вірогідність, що Трамп невдовзі зникне з політичної арени – дивіться у програмі. 

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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