Дональд Трамп намерен посетить Ирландию в ноябре

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посетит Ирландию в ноябре 2018 года. Это будет первый визит президента США в страну с 2016 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковани.

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Отмечается, что Трамп должен посетить Париж, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях 11 ноября, посвященных 100-летию перемирия, которым закончилась Первая Мировая война.

Президент США имеет собственный гольф-курорт в графстве Клэр в Ирландии, Трамп Дунбек, который он купил в феврале 2014 года.

Президент Трамп посетит Ирландию в ноябре. Президента США всегда ждут в Ирландии. Наши страны имеют сильные исторические, экономические, культурные и семейные связи. Поддержка этих связей является главным приоритетом,

– заявил Саймон Ковани.

Никаких дат и информации относительно маршрута в Ирландию президента США пока что не известно.