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Трамп не исключил возможности выхода США из ВТО

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Трамп может вывести США из ВТО
Трамп может вывести США из ВТО / Law.com

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ВТО, если организация не улучшит своего отношения к Америке.

Об этом американский лидер заявил в интервью агентству Bloomberg.

Читайте также: Китай давит на КНДР из-за торговых споров с США, – Трамп

Если они не улучшат свою работу, я бы вышел из ВТО,
– предупредил Трамп.

Он также отметил, что решение о создании этой организации "было худшим торговым соглашением".

Выход США из ВТО потенциально будет иметь гораздо более серьезные последствия для мировой экономики, чем даже торговая война Трампа с Китаем, которая подрывает систему, которая сложилась после Второй мировой войны, которую США помогли построить, отмечает издание.

Президент Соединенных Штатов заявил в прошлом месяце, что страна находится в невыгодном положении из-за того, что ВТО много лет "очень плохо" относится к США, и организация должна "измениться", говорится в материале.

Напомним, 23 августа стало известно о том, что США вводят 25-процентные пошлины на товары из Китая. Дональд Трамп заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик.

Что такое Всемирная торговая организация?
ВТО – это влиятельной международная структура, созданная в 1995 году с целью регулирования торгово-политических отношений между странами. Членство в ВТО является практически обязательным условием для любого государства, стремящегося интегрироваться в мировое хозяйство.

Теги: Дональд Трамп Новости политики Новости США ВТО
Источник: 24 Канал
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