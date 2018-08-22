США вводят пошлины в 25 процентов на товары из Китая

Пошлины в размере 25 процентов на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в 16 миллиардов долларов, будут введены в четверг, 23 августа. Это вторая часть анонсированных пошлин на импортируемые из Китая товары на общую сумму 50 миллиардов долларов.

Об этом сообщило информационное агентство "ТАСС".

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В аппарате представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера заявили, что в этот список войдут 279 единиц китайской продукции.

Первая часть этих пошлин, под которые попали товары на 34 миллиарда долларов, была введена в действие 6 июля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик.

По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины в отношении Китая работают намного лучше, чем на это рассчитывали.