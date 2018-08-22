США вводять мита в 25 відсотків на товари з Китаю

Мита у розмірі 25 відсотків на ввезені з Китаю в США товари, загальна вартість яких оцінюється в 16 мільярдів доларів, будуть введені в четвер, 23 серпня. Це друга частина анонсованих мит на імпортовані з Китаю товари на загальну суму 50 мільярдів доларів.

Про це повідомила інформаційна агенція "ТАСС".

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В апараті представника США на торгових переговорах Роберта Лайтхайзера заявили, що в цей список увійдуть 279 одиниць китайської продукції.

Перша частина цих мит, під які потрапили товари на 34 мільярди доларів, була введена в дію 6 липня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що таке рішення прийнято у зв'язку з незаконним, з точки зору США, присвоєнням китайськими підприємствами американської інтелектуальної власності і технологій, а також застосуванням Пекіном нечесних торгових практик.

На думку Трампа, нові заходи американської адміністрації сприятимуть усуненню дефіциту США в двосторонньому товарообігу з Китаєм.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що торгові мита щодо Китаю працюють набагато краще ніж на це розраховували.