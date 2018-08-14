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Китай висловив рішуче незадоволення новим оборонним бюджетом США

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Китай висловив рішуче незадоволення новим оборонним бюджетом США
Китай висловив рішуче незадоволення новим оборонним бюджетом США / Фото з відкритих джерел

Прийнятий оборонний бюджет США на 2019 фінансовий рік не задовольнив Китай, так в ньому є негативний зміст щодо Пекіна.

Про це йдеться в заяві офіційного представника МЗС КНР Лу Кан, передає Новое время

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У заяві МЗС зазначається, що Пекін неодноразово висловлював свою позицію щодо цього питання і робив США подання.

"Ми висловлюємо рішуче невдоволення в зв'язку з тим, що США, не звертаючи увагу на протест Китаю, взяли і підписали оборонний бюджет на 2019 фіскальний рік, в якому є негативний зміст по відношенню до Китаю", – заявив Лу Кан.

Також в заяві представника МЗС КНР йдеться про заклик до Вашингтону відмовитися від менталітету "холодної війни".

Нагадаємо, в понеділок, 13 серпня, на військовій базі Форт-Драм у штаті Нью-Йорк президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2019 рік. Раніше проект оборонного бюджету у розмірі 717 мільярдів доларів підтримав сенат США. 
"Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони" санкціонує виділення Міністерству оборони США 250 мільйонів доларів для надання допомоги Україні у сфері безпеки

Теги: Новини політики Новини США Китай
Джерело: 24 Канал
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