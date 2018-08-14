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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Китай выразил решительное недовольство новым оборонным бюджетом США

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Китай выразил решительное недовольство новым оборонным бюджетом США
Китай выразил решительное недовольство новым оборонным бюджетом США / Фото из открытых источников

Принятый оборонный бюджет США на 2019 финансовый год не удовлетворил Китай, так в нем есть негативный смысл в отношении Пекина.

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана, передает Новое время.

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В заявлении МИД отмечается, что Пекин неоднократно выражал свою позицию по этому вопросу и ходатайствовал США.

"Мы выражаем решительное недовольство в связи с тем, что США, не обращая внимание на протест Китая, приняли и подписали оборонный бюджет на 2019 фискальный год, в котором есть негативный смысл по отношению к Китаю", – заявил Лу Кан.

Также в заявлении представителя МИД КНР говорится о призыве к Вашингтону отказаться от менталитета "холодной войны".

Напомним, в понедельник, 13 августа, на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год. Ранее проект оборонного бюджета в размере 717 миллиардов долларов поддержал сенат США.

"Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны" санкционирует выделение Министерству обороны США 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности

Теги: Новости политики Новости США Китай
Источник: 24 Канал
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