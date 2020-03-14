Дональд Трамп сдал тест на коронавирус: детали

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сдал тест на наличие у него коронавируса. Как он сам объяснил, сделал американский президент это после того, как журналисты регулярно об этом спрашивали.

Результати аналізу будуть у найближчі кілька днів, повідомив Дональд Трамп під час своєї пресконференції.

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Я теж здав тести вчора ввечері (13 березня – 24 канал). Наразі вони направлені у лабораторію,

– повідомив президент США.

Він пояснив, що здав тести через журналістів, які висловлювали стурбованість через його здоров'я. Ті постійно запитували, чому він досі не здав тест на коронавірус.

Раніше Дональд Трамп неодноразово відмовлявся проходити тест, а до епідемії коронавірусу у США доволі скептично ставився і до самої хвороби. Він, зокрема, заявляв, що не боїться вірусу.

Чому люди боялися, що у Трампа може бути коронавірус?Усе через те, що американський президент останнім часом контактував з щонайменше двома людьми, у яких згодом виявили коронавірус. Наприклад, один такий випадок був під час поїздки Трампа у Бразилію, де він зустрічався з місцевим президентом.



До слова, згодом засоби масової інформації повідомили, що у бразильського лідера Жаїра Болсонару виявили коронавірус. Втім він сам згодом цю інформацію заперечив.



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