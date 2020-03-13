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      Трамп ввел в США чрезвычайное положение из-за коронавируса

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      Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 13 марта ввел в Америке чрезвычайное положение. Теперь Трамп получит дополнительные полномочия.

      О введении чрезвычайного положения из-за коронавируса Дональд Трамп объявил во время своего обращения к американскому народу.

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      Кроме того, американский лидер заявил, что власти направят штатам 50 миллиардов долларов. Все для того, чтобы они могли защититься от пандемии коронавируса.

      Согласно документу о чрезвычайном положении, президент США получает специальные полномочия. Те предусмотрены для него в случае стихийных бедствий.

      Какие карантинные меры уже ввели в США

      • С 13 марта и на 30 дней в Америке прекратили сообщение с Европой. Попасть в Штаты можно разве что из Великобритании.
      • Закрыли парк развлечений вблизи с Universal Studios в Голливуде.
      • В Калифорнии закрыли известный Диснейленд.
      • Так как в Нью-Йорке зафиксировали 95 случаев заболевания коронавирусом, в городе раньше других ввели чрезвычайное положение.

      Что известно об отношении Трампа в коронавирусе?
      Президент США сначала довольно иронично относился к коронавирусе. Долгое время он не считал его проблемой, о чем активно писал в своем в твиттере.

      Впоследствии в США подтвердили случай заражения коронавирусом у посетителя конференции Американского консервативного союза. На этом мероприятии присутствовал Трамп, а также ряд других должностных лиц. Американский президент отказался пройти тестирование на коронавирус.

      Также Трамп позже встретился с руководителями крупнейших фармацевтических компаний страны и попросил их ускорить разработку вакцины от коронавируса.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Дональд Трамп Новости США
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