Трамп ввел в США чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 13 марта ввел в Америке чрезвычайное положение. Теперь Трамп получит дополнительные полномочия.

О введении чрезвычайного положения из-за коронавируса Дональд Трамп объявил во время своего обращения к американскому народу.

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Кроме того, американский лидер заявил, что власти направят штатам 50 миллиардов долларов. Все для того, чтобы они могли защититься от пандемии коронавируса.

Согласно документу о чрезвычайном положении, президент США получает специальные полномочия. Те предусмотрены для него в случае стихийных бедствий.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/D975UkADhj — The White House (@WhiteHouse) March 13, 2020

Какие карантинные меры уже ввели в США

С 13 марта и на 30 дней в Америке прекратили сообщение с Европой. Попасть в Штаты можно разве что из Великобритании.

Закрыли парк развлечений вблизи с Universal Studios в Голливуде.

В Калифорнии закрыли известный Диснейленд.

Так как в Нью-Йорке зафиксировали 95 случаев заболевания коронавирусом, в городе раньше других ввели чрезвычайное положение.

Что известно об отношении Трампа в коронавирусе?

Президент США сначала довольно иронично относился к коронавирусе. Долгое время он не считал его проблемой, о чем активно писал в своем в твиттере.



Впоследствии в США подтвердили случай заражения коронавирусом у посетителя конференции Американского консервативного союза. На этом мероприятии присутствовал Трамп, а также ряд других должностных лиц. Американский президент отказался пройти тестирование на коронавирус.



Также Трамп позже встретился с руководителями крупнейших фармацевтических компаний страны и попросил их ускорить разработку вакцины от коронавируса.