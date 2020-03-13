Трамп ввів у США надзвичайний стан через коронавірус

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 13 березня ввів в Америці надзвичайний стан. Тепер Трамп отримає додаткові повноваження.

Про введення надзвичайного стану через коронавірус Дональд Трамп оголосив під час свого звернення до американського народу.

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Крім того, американський лідер заявив, що влада направить штатам 50 мільярдів доларів. Усе для того, аби вони могли захиститися від епідемії коронавірусу.

Згідно з документом про надзвичайний стан, президент США отримує спеціальні повноваження. Ті передбачені для нього у разі стихійних лих.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/D975UkADhj — The White House (@WhiteHouse) March 13, 2020

Які карантинні заходи вже ввели у США

З 13 березня і на 30 днів в Америці припинили сполучення з Єввропою. Потрипити у штати можна хіба що з Великої Британії.

Закрили парк розваг поблизу із Universal Studios у Голлівуді.

У Каліфорнії закрили відомий Діснейленд.

Через те, що у Нью-Йорку зафіксували 95 випадків захворювання на коронавірус, у місті раніше за інших ввели надзвичайний стан.

Що відомо про ставлення Трампа до коронавірусу?Президент США спершу доволі іронічно ставився до коронавірусу. Тривалий час він не вважав його проблемою, про що активно писав у своєму у твіттері.



Згодом у США підтвердили випадок зараження коронавірусом у відвідувача конференції Американського консервативного союзу. На цьому заході був присутній Трамп, а також низка інших посадовців. Американський президент відмовився пройти тестування на коронавірус.



Також Трамп пізніше зустрівся з керівниками найбільших фармацевтичних компаній країни і попросив їх пришвидшити розробку вакцини від коронавірусу.