Дональд Трамп заявил, что участки стены на границе с Мексикой уже возводятся

Президент США добавил, что проекту необходимы дополнительные источники финансирования для дальнейшей реализации.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на заявление Дональда Трампа на встрече с группой активистов республиканской партии в Тампе штат Флорида.

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Мы хотим максимальной безопасности на наших границах и хотим отметить заслуги тех, кто ее обеспечивает – сотрудников иммиграционной-таможенной службы и других правоохранительных ведомств,

– заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что надежную безопасность на границах будет гарантировано, в том числе, и созданием стены на границе с Мексикой.

"Многие не знают о том, что мы уже начали строительство: мы ассигновали 1,6 миллиарда долларов и строим большие участки этой стены, но нам необходимы дополнительные деньги", – отметил президент США.

По словам Трампа, ему, возможно, придется "пойти на достаточно радикальные меры" для того, чтобы добиться выделения дополнительных средств на этот проект. Он не уточнил, о каких мерах идет речь.