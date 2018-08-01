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Дональд Трамп заявив, що ділянки стіни на кордоні з Мексикою вже зводяться

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Трамп зауважив, що стіна вже в процесі зведення
Трамп зауважив, що стіна вже в процесі зведення / Фото з відкритих джерел

Президент США додав, що проекту необхідні додаткові джерела фінансування для подальшої реалізації.

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на заяву Дональда Трампа на зустрічі з групою активістів республіканської партії у Тампі штат Флорида.

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Ми хочемо максимальної безпеки на наших кордонах і хочемо відзначити заслуги тих, хто її забезпечує – співробітників імміграційної-митної служби та інших правоохоронних відомств,
– заявив Дональд Трамп.

Він додав, що надійну безпеку на кордонах буде гарантовано, в тому числі, і шляхом створення стіни на кордоні з Мексикою.

"Багато хто не знає про те, що ми вже почали будівництво: ми асигнували 1,6 мільярда доларів і споруджуємо великі ділянки цієї стіни, але нам необхідні додаткові гроші", – зауважив президент США.

За словами Трампа, йому, можливо, доведеться "піти на досить радикальні заходи" для того, щоб домогтися виділення додаткових коштів на цей проект. Він не уточнив, про які заходи йдеться.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Мексика
Джерело: 24 Канал
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