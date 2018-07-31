Президент США заявив, що готовий зустрітися з лідером Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з лідером Ірану Хасаном Роугані, якщо він на цю зустріч дасть згоду.

Про це повідомляє Associated Press.

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"На прес-конференції з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте після їхньої зустрічі у Вашингтоні обидва лідери підкреслили, що Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю. Трамп додав, що зустрінеться з Роугані «без попередніх умов", – зазначається у повідомленні.

У травні Трамп оголосив, що США виходять з ядерної угоди з Іраном, укладеної в 2015 році між Тегераном і шістьма державами, і повторно введе жорсткі санкції. Угода обмежувала ядерні розробки Ірану в обмін на скасування відповідних санкцій Ради Безпеки ООН і односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

Також Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які "будуть допомагати Ірану в його прагненні розробити ядерну зброю".