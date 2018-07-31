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ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп назвав головну проблему національної безпеки США

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Трамп назвав імміграціє найголовнішою проблемою нацбезпеки США
Трамп назвав імміграціє найголовнішою проблемою нацбезпеки США / Фото з відкритих джерел

Нелегальний в'їзд іноземців і їх подальше довгострокове перебування та проживання на території Сполучених Штатів Америки, є головною проблемою для національної безпеки країни.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

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Нелегальна імміграція є головною проблемою національної безпеки,
– заявив американський лідер.

Трамп наголосив, що в країні десятиліттями "велися ігри", а весь світ "сміявся над тупістю наших (американських, – "24") імміграційних законів".

Окрім того, американський президент розкритикував демократів, дорікнувши їм за відстоювання ідеї відкритих кордонів та скасування міграційно-митної служби, що, на його переконання, посприяло підвищенню рівня злочинності.

"Ми повинні розумнішати й нарешті робити те, що треба зробити для безпеки й охорони нашої країни!" – заявив Трамп.

 

Теги: Новини політики Новини США Іммігранти Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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