Трамп назвав головну проблему національної безпеки США
Нелегальний в'їзд іноземців і їх подальше довгострокове перебування та проживання на території Сполучених Штатів Америки, є головною проблемою для національної безпеки країни.
Про це заявив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.
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Нелегальна імміграція є головною проблемою національної безпеки,
– заявив американський лідер.
Трамп наголосив, що в країні десятиліттями "велися ігри", а весь світ "сміявся над тупістю наших (американських, – "24") імміграційних законів".
Окрім того, американський президент розкритикував демократів, дорікнувши їм за відстоювання ідеї відкритих кордонів та скасування міграційно-митної служби, що, на його переконання, посприяло підвищенню рівня злочинності.
"Ми повинні розумнішати й нарешті робити те, що треба зробити для безпеки й охорони нашої країни!" – заявив Трамп.
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