Трамп назвав головну проблему національної безпеки США

Нелегальний в'їзд іноземців і їх подальше довгострокове перебування та проживання на території Сполучених Штатів Америки, є головною проблемою для національної безпеки країни.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

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Нелегальна імміграція є головною проблемою національної безпеки,

– заявив американський лідер.

Трамп наголосив, що в країні десятиліттями "велися ігри", а весь світ "сміявся над тупістю наших (американських, – "24") імміграційних законів".

Окрім того, американський президент розкритикував демократів, дорікнувши їм за відстоювання ідеї відкритих кордонів та скасування міграційно-митної служби, що, на його переконання, посприяло підвищенню рівня злочинності.

"Ми повинні розумнішати й нарешті робити те, що треба зробити для безпеки й охорони нашої країни!" – заявив Трамп.