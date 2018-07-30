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Трамп знову взявся за мігрантів: вимагає скасувати "Зелену карту" та швидше будувати стіну

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Трамп вимагає пришвидшити будівництво стіни на кордоні з Мексикою
Трамп вимагає пришвидшити будівництво стіни на кордоні з Мексикою / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп висловив своє занепокоєння ситуацією із мігрантами у країні. Він вимагає скасувати лотерею Green Card та пришвидшити будівництво стіни на кордоні із Мексикою.

Про це очільник Білого дому написав на своїй сторінці у Twitter.

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Ми повинні мати прикордонну безпеку. Пора позбутися від ланцюгової та лотерейної міграції та перейти до імміграції, яка базується на системі Merit,
– написав Трамп.

Окрім цього, він наголосив, що США слід пришвидшити будівництво стіни на кордоні із Мексикою.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року Трамп запропонував нову жорстку імміграційну політику. Серед вимог, зокрема, було обмеження видачі сімейних Green Card для членів подружжя та неповнолітніх дітей громадян США. Окрім того, серед вимог – спорудження муру на кордоні з Мексикою та прискорення процедури депортації з США осіб із простроченим терміном дії віз.
Додамо, що у серпні 2017 року президент США представив законопроект, який змінює правила отримання посвідки на постійне проживання. Цей закон покликаний припинити ланцюжкову міграцію та надає перевагу тим кандидатам, які говорять англійською, можуть фінансово підтримувати себе та свою сім’ю, а також вносити вклад в економіку.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Іммігранти Мексика Новини США
Джерело: 24 канал
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