У Центральній Європі почалася конкурентна боротьба за українських заробітчан, – експерт

На фоні посилення антиміграційної політики в ЄС між Німеччиною та Польщею розгорівся конфлікт щодо українців.

Його суть полягає в тому, що за українські робочі руки в Центральній Європі почалася неабияка конкурентна боротьба, пише у статті для 24 каналу експерт із міжнародних питань Борис Немировський.

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Як зазначає автор публікації, Союз німецьких фермерів (Deutsche Bauernverband) зажадав від федерального уряду, аби той суттєво спростив процедуру отримання тимчасових робочих віз для українців, аби вони могли приїздити до Німеччини та працювати на полях.

"Загалом, це у ФРН – давня практика, коли іноземні робітники приїздять до німецьких бауерів у сезон збирання, скажімо, спаржі. Зазвичай цим займаються поляки та румуни. Але за останні роки принаймні поляки вже не так охоче емігрують до Німеччини – тепер вони непогано заробляють і на своїх полях", – пояснює політолог.

Однак польським фермерам не подобається новина про те, що у них можуть переманити українських заробітчан, внаслідок чого пропаде врожай полуниці і знизиться рівень доходів, зауважує Немировський.

Наразі поляки побоюються, що німецька влада справді полегшить українцям процедуру отримання робочих віз – і ті розпрощаються зі своїми польським роботодавцям, бо конкурувати з німецькими розцінками на роботу поляки просто не в змозі. Тому вони вимагають від уряду Польщі, аби він через європейські інстанції "натиснув" на Берлін та запобіг відтоку українських робочих рук,

– додає міжнародник.

Детальніше читайте у публікації: Обережно, Європа "закривається", або "Битва" за українських заробітчан