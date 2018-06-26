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В Центральной Европе началась конкурентная борьба за украинских заробитчан, – эксперт

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Между Польшей и Германией разгорается борьба за украинских заробитчан
Между Польшей и Германией разгорается борьба за украинских заробитчан / Фото из открытых источников

На фоне усиления антимиграционной политики в ЕС между Германией и Польшей разгорелся конфликт относительно украинцев.

Его суть заключается в том, что за украинские рабочие руки в Центральной Европе началась нешуточная конкурентная борьба, пишет в статье для 24 канала эксперт по международным вопросам Борис Немировский.

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Как отмечает автор публикации, Союз немецких фермеров (Deutsche Bauernverband) потребовал от федерального правительства, чтобы то существенно упростило процедуру получения временных рабочих виз для украинцев, чтобы они могли приезжать в Германию и работать на полях.

"В общем, это в ФРГ – давняя практика, когда иностранные рабочие приезжают к немецким бауэрам в сезон собирания, скажем, спаржи. Обычно этим занимаются поляки и румыны. Но за последние годы по крайней мере поляки уже не так охотно эмигрируют в Германию – теперь они неплохо зарабатывают на своих полях", – объясняет политолог.

Однако польским фермерам не нравится новость о том, что у них могут переманить украинских заробитчан, вследствие чего пропадет урожай клубники и снизится уровень доходов, отмечает Немировский.

Сейчас поляки опасаются, что немецкая власть действительно облегчит украинцам процедуру получения рабочих виз – и те распрощаются со своими польским работодателям, потому что конкурировать с немецкими расценками на работу поляки просто не в состоянии. Поэтому они требуют от правительства Польши, чтобы оно через европейские инстанции "надавило" на Берлин и предотвратило отток украинских рабочих рук,
– добавляет международник.

Подробнее читайте в публикации: Осторожно, Европа закрывается", или "Битва" за украинских заробитчан

Теги: Новости Украины Новости политики Иммигранты Новости Польши
Источник: 24 Канал
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