Осторожно, Европа "закрывается", или "Битва" за украинских заробитчан

Согласно цифрам, обнародованным на прошлой неделе Организацией Объединенных Наций, уже пятый год подряд количество беженцев в мире увеличивается. В 2017 году их оказалось больше, чем когда-либо в истории – 68,5 миллионов людей.

И это – лишь официальные цифры, реальные – намного больше. Дело в том, что официальное учреждение ООН по делам беженцев UNHCR учитывает только тех, кто бежали от войн, катастроф, преследований и тому подобное. А так называемые "экономические" беженцы, которые, например, бегут в Европу и Америку от бедности – не учитываются.

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На этот раз среди европейских стран "повезло" государству, которое до сих пор ежегодно принимало наибольшее количество беженцев – это Германия. Поток мигрантов к ней сократился и составил в 2017 году почти 187 тысяч человек – для сравнения, в 2016 году их было 280 тысяч, а в 2015 – более миллиона.

Беженский туризм

Кажется, что сокращение количества беженцев в Германии – это тренд: как подчеркнул в интервью газете Sueddeutsche Zeitung представитель UNHCR Доминик Барч, в первом квартале 2018 года количество соискателей политического убежища сократилось в ФРГ сразу на 16%. Чиновник рассыпался в благодарностях немецкому правительству, которое, по его словам, "поддержало беженцев мощными и конкретными действиями", а также выделило немалые суммы денег напрямую его организации. В то же время он посетовал, что Германия в последнее время больше не хочет принимать беженцев.

И кажется, что он прав: немцам, похоже, стало тех беженцев просто многовато. Именно из-за них возник, наверное, самый серьезный конфликт в рядах немецкого правительства: так называемая "сестринская" партия Христианско-демократического союза Ангелы Меркель ХДС – Христианско-социальный союз (ХСС) – вдруг подняла "восстание" и выдвинула требование "прикрутить" беженцев и избавиться от них как можно быстрее. Скажем, премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что следует решительно пресекать, как он выразился, "политбеженский туризм" – то есть не принимать тех, кто лишь изображает из себя политических беженцев, а на самом деле пришел за щедрыми немецкими социальными выплатами. Доминику Барчу очень не понравилось это определение, потому что оно, по его мнению, "может привести к тому, что население ФРГ прекратит поддерживать готовность беженцев к интеграции". Он считает, что дебаты о злоупотреблениях беженцами своим статусом "не соответствуют цифрам, которые мы имеем". Он считает, что "ненастоящих" беженцев среди тех, кто попал в последние годы в Германию, меньше тысячи человек.



Премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зедер выступает за жесткую миграционную политику в отношении политических беженцев в Германии

Впрочем, пока ситуация остается неизменной: среди восьми стран мира, которые приютили наибольшее количество беженцев, Германия, во-первых, единственная страна Евросоюза, во-вторых, занимает шестое место среди самых дружелюбных для мигрантов государств. Две трети всех беженцев в мире происходят всего лишь из пяти стран: Сомали (986 тысяч), Мьянма (1,2 млн), Южный Судан (2,4 млн), Афганистан (2,6 млн) и абсолютный чемпион – Сирия (6,3 млн). Наибольшее количество беженцев, как и раньше, пытается добраться не в Европу, а США.

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"Куда бежать?"

Но, скорее всего, эта ситуация вскоре изменится – как в Германии, так и в США... и не только там. В Америке Дональд Трамп всеми правдами и неправдами пытается "закрыть двери" и еще и выслать из страны нелегалов, которые уже в ней оказались. В то же время он постоянно передает куте мед – так, как, скажем, сделал с приказом забирать в нелегальных беженцев их несовершеннолетних детей и держать их в отдельных лагерях. Некоторые его решения отменяются судами, некоторые – вызывают немалое возмущение даже среди тех, кто его поддерживает, поэтому ему приходится отказываться от своих слов и иногда обвинять в своих грехах Барака Обаму. Но тренд уже понятен – Америка "закрывает двери" для беженцев.



На днях глава Белого дома призвал "без судей и суда" депортировать незарегистрированных иммигрантов

Такая же картина медленно, но четко вырисовывается в Европе: многие страны ЕС не хотят больше принимать у себя беженцев – и все равно, легальных или нелегальных. Лучшим сигналом или примером тому может служить текущий "кризис спасителей": европейские правозащитники вышли в Средиземное море, где собрали на борт своего судна "Аквариус" около 700 африканских беженцев с плотов и лодок, на которых те пытались добраться из Африки в Европу, после чего выяснилось... что они не могут пристать ни в одном европейском порту – сначала итальянская власть, а за ней мальтийская, французская и греческая запретили "Аквариусу" останавливаться, чтобы беженцы сошли в их портах. В конце концов, их все же приняли в испанской Валенсии, но местная власть подчеркнула, что это – в исключительном порядке.



Спасательное судно Aquarius с африканскими беженцами на борту не хотели принимать ни в одном европейском порту

Правозащитники поблагодарили, покивали головами – мол, понятно, это было лишь исключение... и снова отправились собирать беженцев в Средиземноморье. Набрали второе судно и поплыли уже напрямую в Валенсию. Однако там их уже не приняли. Вот и "кочуют" они снова от одного к другому европейскому средиземноморскому порту, надеясь на новое "исключение", но в этот раз почему-то никто не спешит их приютить...

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Все это – крайне тревожные сигналы,

– считает Доминик Барч с UNHCR.

Его организация настаивает, что "каждый беженец имеет право представить свои аргументы и быть выслушанным", а для этого они должны в первую очередь попасть в страну, которая уже тогда будет решать – принимать их или нет.

Однако европейский тренд также указывает на "закрытие дверей" – на внеочередном саммите лидеров стран и правительств Евросоюза, который созвала лично канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Совета ЕС Дональд Туск предложил настоящую смену курса: он считает, что беженцы, которых спасают с плотов и лодок в Средиземном море (а сейчас, с наступлением летнего сезона, их стало особенно много), должны быть доставлены в так называемые "сборные пункты", расположенные не в Европе, а в Африке. То есть общая идея заключается в том, чтобы беженцы получили право, как требует ООН, представить свои аргументы и быть выслушанными... но в то же время не рисковали собственной жизнью и не были вынуждены платить деньги контрабандистам, которые ежегодно зарабатывают на них большие деньги. Дональд Туск предлагает им добираться в такие "центры", а кто не послушает, поплывет через море в Европу и даже добереться в "ЕС обетованный" – развернут и отправят к тому же "пункту".

Похожую идею, но уже в чисто немецком исполнении, выдвинул министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеегофер. Он требует, чтобы подобные центры были созданы на границах и беженцы попадали бы именно туда, а не распределялись по всей стране. Именно за это он, как лидер ХСС, поссорился с Ангелой Меркель, да еще и так сильно, что этот конфликт грозит теперь существованию правящей коалиции.



Между Зеегофером и Меркель "пробежала черная кошка" из-за миграционного вопроса

Самой же Меркель отнюдь не позавидуешь: все помнят, кто именно высказал "приглашение" сирийцам прибыть в Германию. За прошедшие два с половиной года им воспользовались не только сирийцы – в ФРГ пошли разве не пешком афганцы, пакистанцы, иранцы, иракцы, суданцы, йеменцы и даже с официально "спокойных" Туниса и Египта начали прибывать люди, которые называли себя "сирийскими беженцами". Поэтому не удивительно, что канцлер ФРГ в первую очередь заговорила на брюссельском саммите о "европейской солидарности" – иначе говоря, в очередной раз попросила соседей забрать у нее тех беженцев, "кто сколько сможет".

Проблема заключается лишь в том, что никто нисколько не может и не хочет. До такой степени, что лидеры стран Восточной Европы – Венгрии, Польши, Чехии – вообще отказались приехать на этот саммит: как сказал венгерский премьер Виктор Орбан, "зачем это делать, если мы все равно никого у себя принимать не собираемся". Другие лидеры, которые приняли участие в мероприятии, высказались примерно в том же духе: мол, "Меркель не спрашивала нас, когда приглашала всех этих людей, которые шли через наши страны, пусть не просит теперь, чтобы мы их забрали к себе".

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"Украинцы вместо беженцев"

В общем, все эти практические вопросы приема беженцев – это лишь отдельные случаи, а на самом деле Евросоюз давно уже требует всеобъемлющей реформы миграционного характера. Однако пока что никаких сдвигов по этому вопросу нет.

Интересно, что на фоне всех этих неурядиц с беженцами из дальних мусульманских и африканских стран, которых вдруг отказались видеть в себя буквально все государства Евросоюза, между Германией и Польшей разгорелся еще один конфликт по поводу иностранцев, а именно украинцев. Суть его заключается в том, что за украинские рабочие руки в Центральной Европе началась нешуточная конкурентная борьба. Союз немецких фермеров (Deutsche Bauernverband) потребовал от федерального правительства, чтобы тот существенно упростил процедуру получения украинцами временных рабочих виз, чтобы те могли приезжать в Германию и работать на полях, собирая урожай. В общем, это в ФРГ – давняя, устоявшаяся практика, когда иностранные рабочие приезжают к немецким бауэрам в сезон собирания, скажем, спаржи. Обычно этим занимаются поляки и румыны.

Но за последние годы по крайней мере поляки уже не так охотно эмигрируют в Германию – теперь они неплохо зарабатывают на своих полях. Однако после этой новости решили взбунтоваться польские фермеры, заявив, что, если немцы переманят у них украинских заробитчан, пропадет урожай клубники, вследствие чего предприниматели потерпят большие убытки.

Сейчас поляки опасаются, что немецкая власть действительно облегчит украинцам процедуру получения рабочих виз – и те распрощаются со своими польским работодателям, потому что конкурировать с немецкими расценками за работу поляки просто не в состоянии. Поэтому они требуют от правительства Польши, чтобы оно через европейские инстанции "надавило" на Берлин и предотвратило отток украинских рабочих рук.

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