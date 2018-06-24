Трамп призывает к немедленной депортации "без судей или суда" незарегистрированных иммигрантов

Президент Соединенных Штатов Америки в воскресенье, 24 июня, заявил, что иммигранты, которые незаконно пересекают границу страны, должны быть немедленно депортированы без возможности судебного рассмотрения дела.

Об этом глава белого дома заявил в своем Twitter.

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Мы не можем позволить всем этим людям вторгаться в нашу страну. Когда кто-то незаконно пересекает границу США мы должны немедленно, без судей или судебных дел, вернуть их туда, откуда они пришли,

– написал Трамп.

Дональд Трамп отметил, что действующая иммиграционная политика является "издевательством над хорошей иммиграционной политикой, а также над правом и законом". Президент США заметил, что она несправедлива в отношении людей, которые законно прошли процедуры согласно требованиям системы и годами ждут в очереди.

Иммиграция должна основываться на заслугах – нам нужны люди, которые помогут сделать Америку великой снова,

– написал Трамп.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 червня 2018 р.

Напомним, что ранее первая леди США Мелания Трамп дал негативную оценку иммиграционной политике Белого Дома.

Позже президент США Дональд Трамп подписал указ, который отменяет разделение семей нелегальных мигрантов в страну. Трамп объяснил , что его растрогали фото детей, которых отобрали у родителей, которых сажают в тюрьмы, преследуют за незаконное пересечение границы.

Впоследствии авторитетное американское издание TIME обнародовало обложку свежего номера, на которой в красноречивом коллаже изобразили новую миграционную политику США. Сразу после этого вокруг обложки произошел скандал. Оказалось, что девочка, изображенная на обложке, не была разлучена со своей матерью после того, как их задержали на границе США и Мексики в рамках жесткого курса администрации американского президента Дональда Трампа.

Добавим, что в апреле 2018 года министр юстиции США Джефф Сешнс заявил о начале политики "нулевой терпимости" относительно семей, которые нелегально пересекают границу с США. Суть политики заключается в разделении детей и родителей. Администрация Трампа объясняет такие меры необходимостью обеспечить безопасность страны.